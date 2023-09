(FOTO) În uniformă, chiar și la altar: Un cuplu de polițiști din Moldova s-a cununat în epoleți

16:10

Mai multe oseminte au fost depistate în timpul unor săpături, într-o gospodărie din orașul Otaci, raionul Ocnița. Cazul a fost înregistrat în după-amiaza zilei de astăzi, 12 septembrie. Informația a fost confirmată pentru NM de reprezentanții Inspectoratului General al Poliției (IGP). Potrivit sursei citate, osemintele au fost ridicate și urmează să fie supuse cercetărilor de […]