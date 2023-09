Tragedie pe un drum din Comrat. Un copil, accidentat mortal în timp ce traversa strada...

13:30

Un tânăr de 34 de ani din satul Talmaza, raionul Ștefan Vodă, a rămas fără permis de conducere și a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru o perioadă de un an, după ce acum jumătate de an a atacat polițiștii de patrulare care l-au oprit în timp ce acesta conducea un automobil în stare de ebrietate. Sentința a fost pronunțată marți, 12 septembrie, de magistrații Judecătoriei Căușeni. Potrivit materialelor cauzei, totul s-a produs la data de 18 martie, când inculpatul, fiind la...