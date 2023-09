Documentele fostului KBG și MAI sovietic din Moldova vor fi preluate de Agenția Arhivelor. Guvernul a aprobat reorganizarea instituției

14:20

Una dintre cele mai răsunătoare crime din Moldova din ultimul deceniu rămâne neelucidată. Dosarul „miresei de la Sagaidac”, omorâtă crunt la doar trei zile de la nuntă, încă nu are o finalitate. Deși în toamna anului 2023 se împlinesc 10 ani de la tragedia care a cutremurat întreaga țară, oamenii legii așa și nu au […] The post Zece ani de la decesul miresei din Sagaidac, ucisă cu sânge rece, și nici o persoană reținută. Mama victimei: „Nu mai cred în justiție” appeared first on NewsMaker.