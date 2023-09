Guțul și Vasnețov, fotografie pe fundalul portretului lui Putin. Despre ce au discutat

12:40

Elevul din clasa a IX-a, care a fost bătut și electrocutat de către un alt elev, în ograda gimnaziului Malcoci, a fost externat din spital, unde i-a fost efectuată intervenția chirurgicală la nas. Mama copilului spune că acesta se află la evidența medicului ORL și încă nu știe când și dacă copilul său va continua […] The post Cazul copilului bătut și electrocutat la un gimnaziu din Ialoveni: Minorul a fost externat, iar directoarea riscă să își piardă funcția appeared first on NewsMaker.