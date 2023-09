Continuă scumpirea carburanților: Prețurile stabilite de ANRE pentru joi

08:50

Începând cu data de 1 octombrie 2023, regulile pentru verificarea stării de sănătate a conducătorilor auto și a candidaților la permisul de conducere s-au simplificat în urma unor schimbări propuse de Ministerul Sănătății. Noutatea principală este că, pentru categoria AM, A1, A2, A, B1, sau B (adecvată pentru șoferii amatori), medicii de familie vor putea elibera toate certificatele medicale necesare pentru obținerea permisului de conducere.