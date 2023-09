LIVE: Conferință de presă susținută de președintele Partidului Mișcarea Alternativa Națională, Ion Ceban

11:30

Republica Moldova va facilita, tranzitul a circa 30.000 de evrei care vor participa la un pelerinaj anual în orașul ucrainean Uman, pentru a marca Rosh Hashanah (Anul Nou evreiesc) la mormântul unui celebru rabin din secolul al XVIII-lea. An de an, mii de pelerini din Israel vin la sfârșit de septembrie-început de octombrie la Uman, ... Se apropie pelerinajul evreilor de la Uman – Autoritățile din Moldova anunță restricții la Aeroportul Internațional Chișinău