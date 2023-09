/VIDEO/ Moldcell digitalizează modalitățile de plată în transportul public din Bălți

07:50

„Îi uscată, uscată, are deci undeva umiditatea constituie 7,6,7 procente." Seceta din luna august și-a lăsat amprenta asupra culturilor de câmp. Agricultorii din nordul țării vor recolta o cantitate mai mică de floarea-soarelui în acest an. Chiar și așa fermierii spun că sunt mulțumiți deoarece putea fi și mai rău. Veaceslav Boubătrân, din raionul Glodeni, […]