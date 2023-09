„Forța Fermierilor” susține că n-a fost chemată la o întâlnire a Maiei Sandu cu producătorii agricoli. Ministerul Agriculturii infirmă

21:40

Tancul sovietic de la Cornești, raionul Ungheni, care are țeava îndreptată spre România, a fost trimis după nava rusească „Moskva". Persoane necunoscute au scris pe postamentul tancului respectiv: „Tancule rusesc, du-te la mama naibii". De asemenea, pe tanc apare inscripția: „Slavă Ucrainei!", potrivit unui canal de Telegram, care se preocupă de soarta monumentelor sovietice de […]