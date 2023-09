Președinte Moldovagaz: „Pentru un tarif de 13 lei, prețul de achiziție a gazelor trebuie să fie în jumătate față de acum”

12:20

În dimineața zilei de 11 septembrie pompierii din capitală au fost alertați pentru a lichida un incendiu izbucnit la un autovehicul de pe strada Petricani 17 din municipiul Chișinău. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 07:20. La fața locului au fost îndreptate două echipaje de pompieri și … The post foto | O mașină dotată cu sistem de gaz a luat foc pe o stradă din capitală first appeared on ZUGO. Articolul foto | O mașină dotată cu sistem de gaz a luat foc pe o stradă din capitală apare prima dată în ZUGO.