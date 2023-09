Șeful portalului pro-rus Sputnik a fost expulzat din Moldova? Ar fi primit interdicție de a intra în țară în următorii 10 ani

20:00

Partidele politice care s-au afiliat politicianului fugar Ilan Șor, în special după declararea ex-Partidului „ȘOR” în afara legii, ajung sub monitorizarea strictă a autorităților. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul emisiunii „Punctul pe AZi” de la TVR Moldova. „Avem un maraton de trei ani. Nu ne facem iluzii. Ei […] The post Partidele afiliate lui Șor, sub monitorizarea strictă a autorităților. Grosu: „Nu trebuie așteptăm să se repete scenariul Găgăuziei” appeared first on NewsMaker.