În 26 de ani, Moldova fost condamnată la CEDO de 590 de ori

12:40

Expertul în drept constituțional Teodor Cârnaț și-a anunțat astăzi intenția de a candida independent la alegerile locale din 5 noiembrie, pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău. El își propune să asigure transparentizarea totală a actului decizional în sfera administrației publice locale, corupție zero în cadrul administrației, dar și... The post Teodor Cârnaț candidează independent la funcția de primar al capitalei appeared first on ALBASAT.