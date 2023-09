Liderul unui nou partid politic, numit primar interimar la Orhei

08:50

Partidul Puterea Oamenilor și-a anunțat oficial candidatul pentru funcția de primar al Municipiului Chișinău în cadrul alegerilor generale locale care vor avea loc pe 5 noiembrie 2023. Într-o declarație emisă de către formațiunea politică, se subliniază scopul lor comun de a transforma Chișinăul într-un oraș prietenos, prosper și bine administrat.