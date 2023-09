Georgia a ridicat un monument în memoria soldatului din Moldova, executat de ruși pentru că a rostit „Glorie Ucrainei”

16:30

În dimineața zilei de 11 septembrie, edilul Ion Ceban anunța că Pretura sectorului Râșcani are o nouă conducere și mulțumea fostei șefii pentru activitate. La câteva ore după anunțul primarului, fostul pretor deja Vlad Melnic a declarat că a auzit despre demiterea lui „din presă”. Melnic a mai spus că „o astfel de comportare este […] The post Fostul pretor al sectorului Râșcani ar fi aflat din presă că a fost demis: „Am luat o decizie corectă să nu scriu cerere în MAN” appeared first on NewsMaker.