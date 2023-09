FOTO Primele imagini cu pelerinii din Israel care tranzitează Moldova. Măsuri speciale pentru deplasarea acestora în siguranță

15:20

Centrul Național Anticorupție (CNA) și Ministerul Educației și Cercetării (MEC) au relansat campania de promovare a integrității în educație. MEC a anunțat că prima activitate a avut loc pe 11 septembrie, la Cahul, și a întrunit cadre didactice și elevi din mai multe instituții de învățământ din raion. Campania de informare are drept scop reducerea […] The post De ce nu e bine să iei mită? Ministerul Educației și CNA vor merge din școală în școală pentru a explica appeared first on NewsMaker.