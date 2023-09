Un consilier din cadrul Ministerului român al Finanțelor se află la Chișinău: timp de 3 săptămâni va oferi expertiză Moldovei

13:10

Va primi acreditare Uzina Metalurgică din Rîbnița, se va putea cultiva porumb în sudul Moldovei și până în ce an planifică autoritățile să reducă cu 80% cantitatea de deșeuri nereciclabile. Aflați toate răspunsurile într-un amplu interviu acordat NM de către ministra Mediului Iordanca-Rodica Iordanov. „Nu știu dacă este corect de spus că nu poate cultiva […]