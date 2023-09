Cei care intră în UE cu mașini cu numere rusești riscă să rămână fără ele: „Le vom confisca”. Reacția Kremlinului

12:00

Vizita delegației ruse în trei țări africane de săptămâna trecută a oferit indicii importante despre bătălia din umbră care se poartă acum pe trei continente pentru imperiul paramilitar și propagandistic clădit de Evgheni Prigojin, care a servit armatei ruse și ambițiilor diplomatice ale Kremlinului, scrie The New York Times. Cea mai mare miză: operațiunile foarte …