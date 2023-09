Mai mulți miniștri europeni vor fi oaspeți la Chișinău, de Ziua Națională a Vinului: „O să mergem cu ei la Cricova”

20:10

Conform ginecologului Melanie Mailian, unele vitamine ar trebui luate tot anul și de preferință, în mod constant de către femei. Acestea fiind vitaminele C, D și E, informează Exquis.ro. Vitamina D are un efect antiinflamator, întărește sistemul imunitar și previne apariția patologiilor cardiovasculare. În plus, aportul acesteia are un efect pozitiv asupra ciclului menstrual. Pentru […] Articolul De ce vitamine au nevoie femeile pentru a-și păstra sănătatea și frumusețea apare prima dată în Realitatea.md.