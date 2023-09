„Kremlinul, părinții voștri spirituali, vă ciopârțesc”. Grosu anunță că deputații lucrează asupra Codului Parlamentului, care să sancționeze traseismul politic

10:50

Jonathan Nolan a lucrat la legendarele pelicule «Inception», «Interstellar» și «The Dark Knight», iar serialul «WestWorld» este considerat una dintre principalele sale creații. Anume el este headlinerul Fix It In Post Conference 2023, ediția ‘Xperience, care va avea loc pe 26 septembrie, la centrul de producții și tehnologii pentru industriile de Film, Gaming și New Media din cadrul USM, Mediacor. Aceasta este prima vizită a scenaristului și producătorului de […] The post Co-scenaristul „Inception” și „Interstellar”, Jonathan Nolan, vine la sfârșit de septembrie în Moldova, la Mediacor appeared first on NewsMaker.