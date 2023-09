Medicii de familie vor putea elibera toate certificatele medicale necesare pentru obținerea permisului de conducere

10:30

În contextul războiului din Ucraina, Republica Moldova s-a poziționat de partea lumii democratice și a condamnat tranșant agresiunea militară rusă. Declarația aparține deputatului PAS, Oazu Nantoi, și a fost făcută în cadrul dezbaterii publice la tema „Moldova între Ucraina și Rusia", organizate de Agenția de Presă IPN. Potrivit parlamentarului, gestionarea eficientă a crizei refugiaților și mesajele ferme ale …