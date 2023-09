Ramzan Kadîrov și-ar fi îngropat de viu medicul personal pe care îl suspecta că îl otrăvește

10:20

Liderul formațiunii politice „Partidul Nostru”, Renato Usatîi, a făcut anunțul că intenționează să își depună candidatura pentru funcția de consilier în cadrul Primăriei municipiului Bălți, iar dacă va fi ales, va activa în această funcție până la alegerile prezidențiale din 2024, intenționând să participe la ele. Anunțul a fost făcut ieri, 8 septembrie. Urmărește-ne pe … The post Usatîi va candida la funcția de consilier municipal la Bălți first appeared on ZUGO. Articolul Usatîi va candida la funcția de consilier municipal la Bălți apare prima dată în ZUGO.