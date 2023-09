Marea Britanie acuză Rusia a vizat o navă civilă de marfă într-un port din Marea Neagră

12:30

Continuă resetarea Partidului Nostru, continuă resetarea Republicii Moldova. Despre aceasta a declarat președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, în cadrul întrevederii cu simpatizanții din municipiul Bălți. ”Am discutat cu noi membri ai Partidului Nostru. Sunt specialiști din diferite domenii de activitate, inclusiv transporturi, IT, industrie, învățământ, juriști, etc. Profesioniștii excelenți sunt gata să participe la resetarea […] The post Renato Usatîi: Împreună devenim cea mai organizată forță politică din Republica Moldova appeared first on Omniapres.