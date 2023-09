VIDEO Câte 5 mii de sandvișuri pe zi, apă, ceai și cazare: Cum Moldova îi întâmpină pe cei 30 de mii de pelerini din Israel

13:00

Doi sportivi din Republica Moldova au obținut performanțe la Campionatul Mondial de lupte pe plajă, care este găzduit de Constanța. Luptătorul Traian Căpățînă a devenit campion al unei etape a turneului din categoria Ranking World Series. Iar Alexandru Borș a obținut titlul de campion mondial la categoria de vârstă sub 17 de ani. Ministerul Educației […]