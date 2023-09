Jurnalul orei 17, 11 Septembrie

21:40

Festivalul internațional de film de la Toronto, TIFF, a început cu proiectarea filmului "The Boy and the Heron", cel mai recent al maestrului japonez al animației, Hayao Miyazaki. Cea de-a 48-a ediție a celui mai mare festival de film din America de Nord este în acest an lipsit de obișnuitele sale covoare roșii, pline de vedete, din cauza celor două greve care a pus pe stop industria de la Hollywood, scrie AFP.