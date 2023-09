FOTO Victimele atentatelor teroriste din SUA, comemorate la Chișinău. Mesajele conducerii țării

09:40

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și-a anunțat candidatul pentru funcția de primar al municipiului Bălți. Este vorba despre Vladimir Rusu. Cel din urmă deține, din 2021, funcția de șef al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat. „Candidatul nostru, Vladimir Rusu, este o persoană dedicată și pasionată de dezvoltarea orașului și are o viziune clară […]