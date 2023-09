Bașcanul și președintele Adunării Populare de la Comrat, excluși din Comisia Națională pentru Integrare Europeană

15:00

"A fost cel mai lung set din viața mea!". Reacția lui Novak Djokovic, după ce devenit campion la US Open 2023 Novak Djokovic (36 de ani) a câștigat US Open 2023, după ce l-a învins în marea finală pe Daniil Medvedev (27 de ani), scor 6-3, 7-6 (5), 6-3. Este cel de-al 24-lea Grand Slam câștigat de sârb și al treilea din acest an, după Australian Open și Roland Garros, în timp ce la Wimbledon a pierdut cu Carlos Alcaraz. La finalul meciului, care a durat 3 ore și 17 minute, "Nole" a avut o reacție...