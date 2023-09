Apartamentele din capitală, mai scumpe. Experți: Prețurile ajung la cele mai înalte nivele din istorie

12:30

Peste 40 de elevi la un singur învăţător. Aşa arată, în acest an, multe clase primare din Chişinău. Copiii învaţă în săli supra aglomerate, iar cadrele didactice abia de reuşesc să interacţioneze cu ei. Creşterea numărului de blocuri de locuinţe noi şi puţinele şcoli de sector e una dintre cauzele ce a dus la această […]