Kim Jong-un îl va vizita pe Putin la Moscova. Anterior, serviciile secrete americane au anunțat că Moscova negociază cu Phenianul livrări de arme

Liderul Partidului „Nostru" Renato Usatîi a anunțat că intenționează să revină în componența administrației publice locale din Bălți. Politicianul a declarat că își va înainta candidatura la scrutinul electoral local pentru Consiliului Municipal Bălți, iar dacă va fi ales, va activa în această funcție până la alegerile prezidențiale din 2024, în cadrul cărora, la fel, […]