Victimele atentatelor teroriste din 11 septembrie 2001, din SUA, comemorate la Chișinău

18:40

Premiile Grammy vor lua în considerare melodia virală cu vocea lui Drake și The Weeknd realizată de AI, până la urmă. „Heart on my Sleeve” poate fi eligibilă pentru onoruri ... Post-ul Prima melodie creată de inteligența artificială, nominalizată la Premiile Grammy. Ce părere au Drake și The Weeknd apare prima dată în Unica.md.