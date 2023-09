A fost publicat top-ul celor mai de încredere politicieni

12:30

Novak Djokovic a cucerit al 24-lea titlu de simplu de Grand Slam după ce l-a depășit pe Daniil Medvedev în finala US Open de la New York.Confruntarea Djokovic - Medvedev a durat trei ore şi 16 minute.Sîrbul în vîrstă de 36 de ani s-a impus cu 6-3, 7-6 (7-5), 6-3. Djokovic, care a depășit recordul lui Rafael Nadal de 22 de titluri majore masculine la începutul acestui an, a egalat-o pe aust