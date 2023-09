Factură istorică pentru Uzina Metalurgică din Râbnița, lichidarea gropilor de gunoi și pubele pentru gospodăriile de la sate. Interviu NM cu ministra Mediului

17:50

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a amânat subiectul privind sancționarea financiară a „Moldovatransgaz" pentru nerespectarea obligațiilor legale aferente asigurării independenței sale în raport cu întreprinderea de gaze naturale integrată pe verticală – condiție obligatorie conform Pachetului Energetic III – pentru data de 15 septembrie. Subiectul urma să fie discutat în ședința ANRE din […]