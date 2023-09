Tânăr de 19 ani, condamnat la șapte ani de închisoare. De ce este învinuit acesta

15:10

Regele Charles al III-lea a adus un omagiu regretatei sale mame, Regina Elisabeta a II-a, printr-un mesaj care marchează prima aniversare de la moartea ei și de la urcarea lui Charles pe tron. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Într-un mesaj semnat, el a scris: „Cu ocazia marcării primei aniversări de la moartea Majestății Sale și …