Cît va dura procesul de fraudă în privința lui Trump

Procesul civil pentru fraudă al lui Donald Trump şi al fiilor săi va dura trei luni, din octombrie pînă la Crăciun.Fostul preşedinte al Statelor Unite este acuzat de justiţia statului New York că şi-a „umflat" patrimoniul cu miliarde de dolari între 2011 şi 2021.Un judecător de la un tribunal din New York a stabilit deja că acest proces fără juriu va începe pe 2 octombrie la Manhattan, not

