Un milion de oameni fără adăpost în toată Europa

Nu am nicio îndoială că ați observat că a început anul de învățământ și asta este investiția capitală cea mai importantă pe care o poate face o națiune, indiferent are sau nu are bani, are sau nu are resurse, investiția pentru ca să supraviețuiască. Și, evident, în septembrie noi întotdeauna ne întrebăm – cum ar […] Articolul VIDEO/Ce poartă școlarii în ghiozdane are legătură cu ceea ce rămâne în suflet? apare prima dată în Vocea Basarabiei.