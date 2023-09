Bărbatul din imagine este căutat de rude și poliție, după ce a plecat de acasă și nu s-a mai întors

11:40

Chiar dacă e abia începutul toamnei, unii gospodari din nordul țării s-au asigurat cu lemne și cărbuni pentru sezonul rece. Alții însă, din cauza veniturilor mici stau cu magazia goală și speră că și în acest an guvernul va oferi compensații „Îmi ajunge, aici am 10 metri cubi și acolo am 20 de metri cubi. […] Acest articol /VIDEO/ Fă-ți sania de cu vară! Oamenii din sate se pregătesc pentru sezonul rece a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.