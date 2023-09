Încălțămintea unui chișinăuian, verificată la frontieră: avea ascunse două acte 

10:10

Fermierii din sudul țării se plâng de o recoltă mică la floarea-soarelui. Asociația Forța Fermierilor susține că agricultorii din raioanele Cahul, Cantemir, Basarabeasca și Leova recoltează între 0,4 și o tonă de floare soarelui per hectar. Specialiștii anticipează pierderi masive, inclusiv, la recolta de porumb. De vină ar fi seceta, susțin ei. Potrivit sursei citate, […] The post „Catastrofă agricolă“: Fermierii din sudul țării prognozează o recoltă mică și acuză Guvernul că ar apăra interesele unor „magnați” appeared first on NewsMaker.