VIDEO // Un infractor periculos a fost extrădat din Bulgaria la solicitarea organelor de drept din R.Moldova

Un cutremur puternic a lovit în noaptea de vineri spre sâmbătă munții Atlas din Maroc, provocând moartea a cel puțin 296 de persoane. Clădiri au fost distruse iar locuitorii din marile orașe au fugit din casele lor. Ministerul de Interne a precizat că acest număr constituie un bilanț preliminar al morților și că 153 de persoane au fost rănite, transmite Digi24.ro.