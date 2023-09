La Iurceni, Nisporeni se desfășoară astăzi Bâlciul Olarilor, ediția a 33-a

13:20

Auditul a arătat că la sfârșitul lunii martie 2022 datoria SA „Moldovagaz” față de concernul rus „Gazprom” a constituit 709 milioane de dolari. Însă, cea mai mare parte din această datorie fie nu este executabilă, fie nu a putut fi confirmată prin acte. Același audit a confirmat posibilitatea ca și... The post Chișinăul propune achitarea a 8,6 milioane de dolari datorii față de Gazprom appeared first on ALBASAT.