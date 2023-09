Partidul de guvernământ intră în bătălie pentru capitala Nordului – PAS și-a anunțat candidatul pentru primăria Bălți

08:50

Sorana Cîrstea a fost eliminată, în această dimineață, în sferturile de finală de la US Open de Karolina Muchova, a 10-a jucătoare a lumii. Cehoaica s-a impus în mod clar cu scorul de 6-0, 6-3, după o oră și 39 de minute de joc, obținând calificarea în premieră în semifinalele turneului de la Flushing Meadows.