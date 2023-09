Kievul, atacat în acestă dimineaţă. Rusia a lansat un atac cu drone ce a durat două ore

14:30

Lucia Popescu și Iulian Muntean au fost numiți în funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), pentru un mandat de șase ani. Două proiecte de hotărâre care prevăd acest lucru au fost votate de Parlament. Anterior, a fost organizat un concurs pentru selectarea candidaților pentru această funcție, care a fost promovat de aceste …