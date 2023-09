Rusia va vinde Chinei gaze ieftine – 297,3 dolari în 2023 şi la 271,6 dolari pe mia de metri cubi în 2024

14:50

Adrian Albu, candidatul desemnat al Partidului Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM) la funcţia de primar general al municipiului Chişinău, în cadrul unui interviu pentru TRIBUNA, a vorbit despre decizia de a candida, viziunile, principiile şi valorile pe care le are. T: Domnule Albu, decizia PSRM de a vă înainta pe dumneavoastră la funcţia de primar […] The post Adrian Albu: S-au făcut multe lucruri bune în capitală, dar se pot face și mai multe lucruri utile pentru cetățeni appeared first on Omniapres.