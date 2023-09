O moldoveancă, care a contractat Boala Lyme, are nevoie de tratament în străinătate

18:30

Victor Senic, primul antrenor al fotbalistei moldovene Violeta Mițul, care și-a pierdut viața în munții Islandei, a povestit cum s-a produs tragedia. Antrenorul a declarat, într-un comentariu pentru canalul de Telegram „Первый Приднестровский", că tânăra sportivă ar fi căzut noaptea de pe o stâncă, când a ieșit la plimbare cu o altă membră a clubului […]