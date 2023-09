FOTO Moldova, solidară cu Ucraina: Loturi cu echipamente electrice sunt transportate în țara vecină de angajații IGSU

17:50

Republica Moldova și România își consolidează eforturile pentru a fortifica sistemele de transport național. Ministrul Infrastructurii, Andrei Spînu, a semnat, la București, împreună cu omologul său român, Sorin Grindeanu, două memorandumuri în acest sens. Potrivit unui comunicat emis de Ministerul Infrastructurii de la Chișinău, primul Memorandum de înțelegere stabilește bazele cooperării moldo-române în domeniul transporturilor […]