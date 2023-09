Deputat PAS: Circa 600 de persoane cu cetățenia R. Moldova s-au oferit să lupte de partea Ucrainei, împotriva Rusiei

12:20

Vara 2023 a înregistrat cele mai ridicate temperaturi medii globale măsurate vreodată, a anunţat miercuri observatorul european Copernicus, care prognozează că anul acesta va fi probabil cel mai cald an din istorie. „Colapsul climatic a început", a avertizat şeful ONU, António Guterres, într-un comunicat. Valuri de căldură, secetă, inundaţii şi …