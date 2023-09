NM Espresso: despre lalelele Maiei Sandu, negocierile cu Șor în Găgăuzia și viitorii preoți de la USM

17:20

Comisia pentru politica externă a Parlamentului Italiei a adoptat pe 6 septembrie, cu unanimitate de voturi, o rezoluție prin care își exprimă sprijinul deplin pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Președinta Maia Sandu și ministrul de Externe de la Chișinău, Nicu Popescu, au venit cu mesaje de mulțumire pe platforma X, rețea cunoscută anterior […] The post Italia a adoptat o rezoluție prin care sprijină aderarea Moldovei la UE. Sandu și Popescu: „Un semn puternic de solidaritate și prietenie” appeared first on NewsMaker.