VIDEO Usatîi „revine” la Bălți. Politicianul intenționează să activeze în calitate de consilier municipal, însă doar până la alegerile prezidențiale din 2024

15:10

Endava dă startul aplicărilor pentru cursurile tech, destinate studenților de la facultate și celor care își doresc o inițiere în IT. Din 7 Septembrie 2023, doritorii pot trimite cererile conform instrucțiunilor indicate mai jos pentru una dintre următoarele specializări: Java, .NET sau DevOps. Numărul locurilor este limitat. Endava Tech Courses sunt programe serale specializate, cu o durată scurtă (de la 2 la 3 luni), care oferă cunoștințe și experiență […] The post Endava organizează trei cursuri tech gratuite în această toamnă appeared first on NewsMaker.