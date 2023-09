Numărul deținuților din Penitenciarul nr.13 a scăzut cu 30%, în acest an: Care sunt cauzele

09:10

Un tânăr a fost reținut la frontieră, când se întorcea în țară, în baza unui dosar penal deschis după o plângere depusă de Marin Pavlescu, tânărul care a denunțat anterior că este hărțuit în armată pentru că are o altă orientare sexuală. „O persoană străină m-a telefonat pe messenger și m-a amenințat că o să mă taie, că o să mă ucidă, că stric religia. Am depus o plângere la poliție și am decis că în toate cazurile voi acționa și voi merge până la urmă”, a declarat Pavlescu, după confruntarea în fața procurorului cu agresorul.