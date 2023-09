Târguri cu produse autohtone, organizate în sectoarele capitalei în acest weekend

09:40

Rusia s-ar putea să câștige un nou aliat în Europa Premierul ungar Viktor Orban s-ar putea să nu mai fie singurul lider din Uniunea Europeană și NATO care se opune ajutorului militar pentru Ucraina după alegerile generale din 30 septembrie din Slovacia, potrivit The New York Times, citat de Digi24. Partidul lui Robert Fico, fostul premier care are numai cuvinte de laudă pentru Putin și copiază stilul de guvernare al liderului de la Budapesta, conduce în sondaje și, dacă va câștiga, ar putea tran...