VIDEO Lilian Carp susține construcția unei ”fabrici de deșeuri” la Chișinău. Argumentele deputatului

13:00

​Coco Gauff (a șasea favorită) și Aryna Sabalenka (cap de serie numărul doi) se vor întâlni în finala feminină de simplu de la US Open 2023. Gauff a trecut în două seturi, scor 6-4, 7-5, de Karolina Muchova, finalistă la Roland Garros în acest an. Meciul de pe Arthur Ashe a durat două ore și […]