O nouă facultate la USM: studenții vor învăţa de la profesori din Iaşi şi Bucureşti

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe Maria Zaharova a comentat rezultatele auditului privind datoriile Moldovagaz față de concernul rus. Ea a spus că Gazprom „este un furnizor de încredere" și a făcut apel Chișinăului să „manifeste o abordare responsabilă similară în îndeplinirea obligațiilor sale". Totodată, autoritățile Moldovei au fost îndemnate „să se abțină […]