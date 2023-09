Un moldovean a incercat sa intre in tara cu produse alimentare si de igiena in cantitati comerciale, fara a le declara. Ce au gasit vamesii in automobilul acestuia - FOTO

Un moldovean a incercat sa intre in tara cu produse alimentare si de igiena in cantitati comerciale, fara a le declara. Ce au gasit vamesii in automobilul acestuia - FOTO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md